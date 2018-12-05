مصنع لإنتاج أدوية السكري ببوفريك

سيتم الشروع في إنتاج أدوية مرض السكري بمصنع "نوفونورديسك" ببوفاريك ولاية البليدة، في أوت 2019 وذلك عقب استكمال أشغال المصنع بمختلف بناياته ومخابره التي تشارف على الانتهاء وتسوية بعض العقبات التي تواجهه.

وأوضح مدير المشروع محمد واقنوني، أمس الثلاثاء، في عرض قدمه خلال زيارة والي الولاية، يوسف شرفة، للمصنع في إطار زيارة عمل لبلدية بوفاريك، أن "المصنع المنبثق عن شراكة جزائرية - دنماركية سيدخل في إنتاج أقلام الأنسولين و أدوية أخرى للسكري رسميا في شهر أوت المقبل، وذلك بعد الانتهاء كليا من أشغال الإنجاز في مختلف البنايات والمخابر والتي بلغت نسب متقدمة من الإنجاز بالإضافة إلى تسوية جميع المشاكل العالقة".

وأشار ذات المسؤول، إلى أن أشغال المشروع تواجه بعض العراقيل من بينها استغلال بعض التجار لجزء من العقار المخصص لإنجاز الحظيرة، وصعوبة الدخول إلى المصنع خلال أيام السوق الأسبوعي (الإثنين و الخميس)، وعدم توفر التزويد بالماء والكهرباء بصفة كافية تلبية لمتطلبات المشروع إضافة إلى مشكل استيراد مكونات آلات التجارب.

و من خلال هذا، طلب الوالي من القائمين على المصنع عقد اجتماع في الأيام القليلة القادمة مع مسؤولي جميع القطاعات المعنية للبحث المعمق في هذه العراقيل وإيجاد حلول جذرية لها.

وقال الوالي أن "هذا المصنع هو استثمار هام سيساهم في خلق الثروة للبلدية والولاية بصفة خاصة و للجزائر بصفة عامة و لهذا يجب منحه التسهيلات اللازمة ومرافقته للدفع بالاقتصاد الوطني".

وتقدر الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع حسب الشروحات المقدمة، بـ 45 مليون قلم أنسولين علما أنه سيساهم في استحداث حوالي 500 منصب شغل مباشر و غير مباشر.

كما رصد لإنجاز هذا المشروع الذي يتربع على مساحة 32.000 متر مربع غلافا ماليا يقدر بـ 70 مليون أورو.