الفضاء الجزائرية تتطلع إلى إنجاز قمر جديد

كشف، أمس، المدير العام لوكالة الفضاء الجزائرية، عز الدين أوصديق، أن الوكالة تتطلع إلى إنجاز قمر اصطناعي جديد للاتصالات السلكية واللاسلكية (ألكومسات 2) من طرف كفاءات جزائرية، موضحا، على هامش أيام الأبواب المفتوحة حول البرنامج الوطني الفضائي، أن “وكالة الفضاء الجزائرية تتطلع إلى إنجاز (ألكومسات2) من طرف كفاءات جزائرية”.

وأشار المتحدث إلى أن “إنجاز ألكومسات 2 فكرة جيدة على الصعيد التقني ولن ننتظر السنة الخامسة عشرة (مدة حياة ألكومسات 1) للتفكير في تطوير قمر اصطناعي جديد خاص بالاتصالات السلكية واللاسلكية”، وأكد أوصديق وجود إمكانيات وكفاءات قادرة على تطوير البرنامج الفضائي الجزائري.

يذكر أن المدير العام لوكالة الفضاء الجزائرية كان قد أعلن مطلع السنة عن إطلاق العديد من الأقمار الاصطناعية من الجيل الأخير في إطار البرنامج الفضائي الوطني 2020-2040 الذي سيكون فعليا بعد استكمال البرنامج الفضائي 2006-2020 الذي شهد إطلاق بنجاح خمسة أقمار اصطناعية لمشاهدة الأرض وقمر آخر مخصص للاتصالات السلكية واللاسلكية (ألكومسات 1). وقد تم إطلاق قمر ألكومسات 1 بتاريخ 11 ديسمبر 2017 في سياق تدعيم الاتصالات الفضائية متعدد الأغراض.