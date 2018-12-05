“خالوطة” بسبب مبولحي في السعودية!

فجرت جريدة “اليوم” السعودية، قُنبلة حقيقية، عندما أكدت بأن الدولي الجزائري، رايس مبولحي، أصبح غير مرغوب فيه من بعض زملاءه.

وكشفت بأن عدد من لاعبي نادي “الإتفاق”، إجتمعوا مع مُدربهم الجديد “سيرخيو بيرناس” مُطالبين بسحب شارة القيادة من “الرايس” سريعا.

وأشار المصدر بأن عناصر “إتي” أكدوا لمُدربهم، بأن الحارس يستغل السُلطة التي مُنحت له، ويتعامل معهم بطريقة سيئة في الملعب.

وجاءت هذه الأخبار “الخطيرة” لتُسبب فوضى كبيرة داخل صفوف “الكوماندوز”، قبل الداربي الذي سيجمعهم بغريمهم، القادسية، عصر يوم غد الخميس.

وأكد رئيس “الإتفاق”، في آخر تصريحاته، بأنه يثق في “مبولحي” مُكذبا الشائعات المُتعلقة بتسببه في إقالة المدرب السابق، “ليوناردو راموس”.