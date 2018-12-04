ملك السعودية يدعو أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون في الرياض

فاجأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد لعزيز الجميع بتوجيه دعوة الى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وقت يستمر فيه فرض الحصار على قطر وقطع العلاقات معها.

وتضمنت رسالة العاهل السعودي، دعوة لحضور أعمال القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأفادت وكالة “قنا” القطرية بأن الرسالة قام بتسليمها الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، اليوم الثلاثاء.