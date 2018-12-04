ارتفاع حصيلة مأساة تيقزيرت

ارتفعت الحصيلة المؤقتة لعملية الإنقاذ التي قام بها حرس السواحل بتيقزيرت (45 كلم شمال تيزي وزو) لإسعاف مجموعة من الحراقة، إلى ثلاث وفيات وخمسة جرحى، حسب ما أكده المدير المحلي للصحة والسكان، عابس زيري لوكالة الأنباء الجزائرية.

وحسب ذات المسؤول هناك أربعة جرحى من بين هؤلاء الشباب قد تم إدخالهم مستشفى المدينة الساحلية لأزفون حيث تلقوا العلاجات الضرورية. وأضاف ذات المسؤول أن جثتي شخصين آخرين من بين مجموعة الحراقة قد وضعت على مستوى نفس المؤسسة الاستشفائية، مؤكدا ان الجرحى الأربعة الذين يتم التكفل بهم في هذا المستشفى في حالة صحية خارج الخطر.

وفي إطار ذات العملية تم إنقاذ جريح خامس في حالة خطيرة وانتشال جثة شخص آخر حيث تم نقلهم نحو مستشفى تيقزيرت، يضيف ذات المسؤول. وقال إن مديرية الصحة والسكان قد أعلنت حالة التأهب فور إطلاق عملية الإنقاذ من خلال حشد مصالحها لتقديم يد المساعدة للجرحى والعلاجات الضرورية.

وحسب مصادر محلية تكون مجموعة الحراقة قد ركبت على متن سفينة مزودة بمحرك قوي ليلة الإثنين إلى الثلاثاء انطلاقا من شاطئ تامدة أوغمون الذي يبعد بحوالي عشرة كلم شرق مدينة تيقزيرت.

وما زالت عملية الإنقاذ التي قادها حراس الشواطئ بمشاركة الحماية المدنية متواصلة الى غاية بداية سهرة اليوم الثلاثاء ويمكن ان ترتفع الحصيلة.