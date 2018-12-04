40 مصنّعا يستعرضون سيارات وشاحنات “دي زاد” في صالون وهران

يرتقب مشاركة 40 علامة للسيارات والشاحنات والحافلات الناشطة في مجال التركيب في الجزائر، خلال معرض السيارات المرتقب تنظيمه الأسبوع المقبل على مدى 4 أيام، بولاية وهران، وذلك في الطبعة الثامنة عشر لهذا الصالون الذي تحول إلى الحدث الأهم للناشطين في مجال تركيب وتسويق السيارات في الجزائر، بعد غياب صالون السيارات الدولي للسنة الثالثة على التوالي، والذي تعود الجزائريون على تنظيمه كل شهر مارس بقصر المعارض.

وتمتد فعاليات معرض السيارات بوهران من الأحد إلى الأربعاء المقبل، بحضور أكبر المركبين والفاعلين في قطاع السيارات والميكانيك في الجزائر على غرار رونو وسوفاك وكيا وهيونداي، وكذلك ممثلي مصانع تركيب الشاحنات والحافلات، أين سيتم استعراض أحدث مركباتهم، ويرتقب تهافت عدد كبير من المهنيين والمحترفين وحتى الزبائن على هذا الصالون.

وكان المدير العام لقصر المعارض “صافاكس” الطيب زيتوني، قد كشف عن مراسلة أصحاب مصانع السيارات في الجزائر، لتنظيم معرض السيارات في طبعته الـ19 قبل نهاية السنة الجارية، بعد أن كانت هذه التظاهرة في مصاف المعارض ملغاة، ولم يتم تحديد موعدها إلى غاية شهر ديسمبر الجاري، مؤكدا “أن تاريخ تنظيم معرض السيارات سيكون قريبا، أو سيتم تنظيمه على هامش معرض المنتوج المحلي شهر ديسمبر الجاري”.

وسبق أن تم تداول أن صالون السيارات لسنة 2018 سيتم تنظيمه على هامش معرض المنتوج المحلي خلال الشهر القادم، وينتظر أن يحتضن المعرض أكبر جناح للسيارات والشاحنات بحضور 9 وكلاء معتمدين محليين من أصحاب المصانع يتقدمهم رونو وهيونداي وفولغسفاغن وكيا وايفال ومرسيدس ومتعاملون آخرون في مجال الشاحنات والحافلات إضافة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية “سوناكوم”.