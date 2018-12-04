إيطاليا بحاجة الى آلاف المهاجرين

قال مسؤول إيطالي إن بلاده بأمسّ الحاجة إلى أشخاص يأتون للعمل ودفع الضرائب، وذلك في أقرب وقت ممكن.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي (INPS)، تيتو بويري في تصريحات متلفزة، أنه “دون مساهمة المهاجرين سيكون خطر رد فعل سلبي على خزائن المؤسسة”، وأردف قائلا “لست أنا فقط من يقول هذا، بل تقوله الحكومة الإيطالية نفسها أيضا”، بحسب روسيا اليوم.

وذكر بويري أن “ملاحظات تحديث وثيقة الاقتصاد والمالية المرسلة إلى بروكسل، تضمنت إشارة إلى رسم بياني يوضح التوقعات حول الدين العام الإيطالي في السنوات القادمة”، والتي “توضح أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في الدين العام هي زيادة الهجرة بنحو 30٪”، وهو “ما تقوله حكومتنا”.

وأوضح رئيس (INPS) أن بلاده “تشهد تحولا ديموغرافيا وانخفاضا كبيرا في معدلات الولادات”، وشدد قائلا “كنا سنوقف الهجرة، وسنكون في وضع يكون فيه عدد العمال أقل من المتقاعدين”.

وأشار المسؤول إلى أنه يمكن أن نقدر عدد العمال الذين نحتاجهم من الآن إلى عام 2050 بحوالي 10 ملايين شخص.