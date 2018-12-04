مظاهرات وقتيلان في الهند والسبب بقرة!

احتجاجات عنيفة في الهند لم يكن سببها غلاء في المعيشة، ولكن كان السبب هو ذبح بقرة، الحيوان الذي يتم تقديسه في الثقافة الهندوسية

وتسبب ذلك في مقتل ضابط ومدني، الطريف في الأمر أن الغاضبين بسبب ذبح البقرة قاموا باشعال النيران في السيارات وإلقاء الحجارة على مراكز الشرطة، في ولاية أوتار في برادبش شمال الهند، تصاعد الأحداث جعل الشرطة تعقد مؤتمرا صحفيا أذاعه التليفزيون الهندي، لتوضيح الأمر، بأن المتظاهرين أغلقوا الشوارع وألقوا الحجارة بسبب بقرة مذبوحة، الحادثة ليست الأولى من نوعها في الهند مع طائفة عباد البقر.

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