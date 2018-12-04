حطاب يقيل مسؤولا على المباشر بالبويرة

دعا وزير الشباب والرياضة، محمد حطابي اليوم الثلاثاء بالبويرة إلى عقلنة التسيير التشاركي للهياكل الرياضية لفائدة الشباب، قبل أن ينهي مهام مدير ديوان الحديقة الأولمبية بالولاية، فؤاد داباي وذلك لسوء تسييره للهياكل الرياضية على المستوى المحلي.

ولدى زيارته لأشغال انجاز مدرجات المركب الرياضي"رابح بيطاط" اتخذ الوزير قرار الإقالة هذا عقب الشكاوى والتقارير المقدمة من بعض مسؤولي النوادي المحلية الذين يتهمون مدير ديوان الحديقة الأولمبية بـ"الفساد وسوء التسيير".

وقال الوزير "أنا على علم بما يحدث في الملاعب هنا بالبويرة. إن مسؤولي الملعب يتلقون الأموال للسماح للشباب بممارسة الرياضة وهو أمر غير مقبول"ي أضاف السيد حطاب.

وخلال زيارته ي تحدث الرياضيون الشباب لمدينة البويرة مع الوزير حيث طلبوا منه وضع حد لهذا النوع من السلوك الذي يهدد مستقبل الرياضة على مستوى ولاية البويرة.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي نشطه على هامش زيارته إلى البويرة حيث قام بتفقد و تدشين عدد من الهياكل الرياضية "نحتاج إلى أشخاص مسؤولين يمكنهم تبني توجهنا في ترشيد تسيير تشاركي للمنشآت و الهياكل الرياضية لصالح الشباب".

تجدر الإشارة إلى أن ملعب رابح بيطاط لمدينة البويرة قد أغلق منذ أكثر من عشر سنوات بسبب أعمال إعادة التأهيل وبناء 5000 مقعد إضافي حيث تعرف الأشغال تأخر في الانجاز، وفقاً للتفاصيل المقدمة بعين المكان .