مصنع ” نوفونورديسك” لأدوية السكري ببوفاريك سيشرع في الإنتاج أوت المقبل

سيتم الشروع في انتاج ادوية مرض السكري بمصنع نوفونورديسك ببوفاريك ولاية البليدة في اوت 2019.

وذلك عقب استكمال اشغال المصنع بمختلف بناياته ومخابره التي تشارف على الانتهاء وتسوية بعض العقبات التي تواجهه.

وقال مدير المشروع واقنوني في عرض قدمه خلال زيارة والي الولاية للمصنع ان “المصنع المنبثق عن شراكة جزائرية دانماركية.

سيدخل في انتاج أقلام الانسولين و ادوية أخرى للسكري رسميا في شهر أوت2019.

وذلك بعد الانتهاء كليا من اشغال الإنجاز في مختلف البنايات والمخابر.

والتي بلغت نسب متقدمة من الإنجاز بالإضافة الى تسوية جميع المشاكل العالقة.