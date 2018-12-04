بلماضي يسعى لضم عوار إلى صفوف الخضر في كأس إفريقيا

كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال بلماضي، أنه يريد ضم نجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي، حسام عوار، الذي يملك الجنسية المزدوجة، إلى صفوف “الخضر” بداية من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، التي ستجري في الصيف المقبل، لكن بلماضي وضع إطارا محددا لتوجيه الدعوة إلى اللاعب، مشيرا إلى أنه قد يصرف النظر عنه في حال عدم تحمسه للعب مع منتخب بلده الأصلي.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية تصريحات لبلماضي عن النجم الصاعد لنادي ليون قال فيها: “أنا أتابعه منذ مدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أنا أتابعه منذ نحو 3 أشهر، سنجلس معه ونتحدث كي نشرح الكثير من الأمور”، وأشار بلماضي إلى أنه لن يقوم بإجبار اللاعب الشاب على اللعب للمنتخب الوطني، حيث يرى أن اللاعب يجب ألا يطلب التفكير عندما يتعلق الأمر ببلد أجداده. وقال في هذا الشأن: “سنرى الخطاب الذي سيكون لنا عندما نواجه اللاعب، وإذا أحسسنا بأنه يملك الرغبة في اللعب لمنتخب بلاده الأصلي سنتقدم بخطوة، ولكن إذا كان لا يشعر بأنه غير معني بذلك سنغلق الصفحة ونتجه إلى أمور أخرى”، مضيفا: “بالطبع، نحن نريد ضم لاعب مثل عوار، لأنه سيكون قيمة مضافة إذا ما التحق بنا”.

وبرز نجم عوار في الموسم الكروي الماضي، عندما تمت ترقيته إلى صفوف الفريق الأول، قبل أن يتحول في الموسم الحالي إلى قيمة ثابتة في التشكيلة الأساسية، وأحد نجومها، ولم يمر ذلك مرور الكرام على أكبر النوادي الأوروبية، عل غرار برشلونة الإسباني، وكذا نوادي ليفربول وتشيلسي وأخيرا مانشستر سيتي الإنجليزي، وترى وسائل الإعلام الفرنسية، أن حسام عوار، قد يواجه معضلة كبيرة، مثلما حدث مع زميله نبيل فقير قائد أولمبيك ليون في ربيع عام 2015، عندما اختار اللعب للجزائر صباح الثالث من شهر مارس من العام قبل أن يتراجع ويعلن لعبه لفرنسا في مساء ذات اليوم بضغط من مسؤولي فريقه ليون وكذا وكيل أعماله، لكن بلماضي يبدو أنه يريد استغلال فرصة اعتقاد عوار أنه بعيد عن ارتداء قميص بطل مونديال 2018، بسبب وجود الكثير من النجوم في منصبه، كي يستميله إلى اللعب لصالح المنتخب الجزائري.