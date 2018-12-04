تحرير طفل بعد احتجازه لمدة 4 أيام في تيارت

تمكنت مصالح أمن دائرة السوقر (تيارت) مؤخرا من تحرير طفل بعدما ظل محتجزا لمدة 4 أيام، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء رئيس أمن دائرة السوقر.

وأوضح عميد الشرطة بوعلام بوخريسات أنه بناء على بلاغ قدمه والد الضحية الأسبوع الماضي ومعلومة مفادها أن الطفل الذي تم استدراجه من بلدية مدريسة موجود ببلدية السوقر حيث تم تكثيف الدوريات و تواجد عناصر الشرطة مما سمح بتحرير الطفل البالغ من العمر 14 سنة، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الجزائرية.

وقد تم إثر ذلك توقيف شخصين في “ظرف قياسي” بفضل تعاون المواطنين، وفق نفس المصدر .

وتم تقديم المشتبه فيهما (29 و36 سنة) أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر.