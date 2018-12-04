وكالة الفضاء الجزائرية تطلق ساتل جديد قريبا

علن المدير العام لوكالة الفضاء الجزائرية، عزالدين أوصديق، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بأن الوكالة تتطلع إلى انجاز ساتل جديد للاتصالات السلكية واللاسلكية (ألكوم سات-2) من طرف كفاءات جزائرية.

وقال أوصديق، على هامش الأيام المفتوحة حول البرنامج الوطني الفضائي، إنّ “وكالة الفضاء الجزائرية تتطلع الى انجاز (ألكوم سات-2) من طرف كفاءات جزائرية”، وأضاف “إنّ انجاز ألكوم سات-2 فكرة جيدة على الصعيد التقني ولن ننتظر السنة الخامسة عشر (مدة حياة ألكومسات-1) للتفكير في تطوير ساتل جديد خاص بالاتصالات السلكية واللاسلكية”.

وفي نفس السياق، تطرق المتحدث إلى “الإرادة السياسية” للجزائر في تطوير برنامجها الفضائي، مشيرا إلى أنّ البلد “يتوفر على كفاءات قادرة على تحقيق هذا البرنامج”.

ويجدر الذكر بأنّ المدير العام لوكالة الفضاء الجزائرية كان قد أعلن مطلع السنة عن إطلاق العديد من الأقمار الاصطناعية من الجيل الاخير في اطار البرنامج الفضائي الوطني 2020-2040 الذي سيكون فعليا بعد استكمال البرنامج الفضائي 2006-2020 الذي شهد اطلاق بنجاح خمسة أقمار اصطناعية لمشاهدة الأرض وقمر آخر مخصص للاتصالات السلكية و اللاسلكية (ألكوم سات-1) .

وأطلق ألكوم سات-1 بتاريخ 11 ديسمبر 2017 من طرف الجزائر مما يعزز خبرتها وتحكمها في تكنولوجيا الفضاء التي تعتبر مكسبا استراتيجيا في خدمة السيادة الوطنية والازدهار الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للبلد.