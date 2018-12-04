Microsoft تطلق ميزة لضعاف السمع عبر Skype

أعلنت مايكروسوفت Microsoft أنها طرحت هذا الثلاثاء ميزة التسمية التوضيحية بالمكالمات عبرتطبيق Skype حتى يتمكن الأشخاص الصم أو الذين يعانون من صعوبة فى السمع من متابعة الحوارات والتعليقات.

وتمكن هذه الميزة من اظهار أى شىء يقوله أى شخص فى مكالمة داخل خانة التعليقات الفورية التى يتم تشغيلها بواسطة الذكاء الاصطناعى فى الجزء السفلى من الشاشة.

ووفقا لموقع 9to5mac الأمريكى فسيتم طرح الميزة نفسها قريبًا فى PowerPoint، مع خيارات الترجمة القادمة إلى كلا التطبيقين، إذ أعلنت الشركة عن الميزة عبر مدونتها الرسمية الخاصة بكل منتج.

وقالت مايكروسوفت احتفالا بالإعلان عن الميزة بسكايب: "اليوم ينضم سكايب إلى العالم فى الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة بإطلاق تسمية توضيحية مصاحبة مع ترجمات مصاحبة، وتعمل هذه الميزة الجديدة على أحدث إصدار من Skype للمكالمات الفردية مع صديق أو زميل عمل أو أى رقم هاتف، وكذلك فى المكالمات الجماعية مع فريق عمل أو مجموعة أصدقاء، وتوفر ميزة التسميات التوضيحية والترجمات المباشرة تجربة أكثر شمولاً للجميع فى مجتمع سكايب، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الصمم أو صعوبة فى السمع".