بوتفليقة يوجه رسالة إلى أمير قطر

وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء ، رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

ووفقا لصحيفة "الشرق" القطرية، "تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، رسالة شفوية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها".

وأكدت الصحيفة، أن الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني ، قام بنقل الرسالة، خلال استقبال أمير قطر له والوفد المرافق بمكتبه في الديوان الأميري، صباح اليوم.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين قطر والجزائر، وسبل دعمها وتنميتها، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ووصل الفريق أحمد ڤايد صالح، اليوم الثلاثاء، إلى قطر في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وكان في استقبال القائد العسكري الجزائري، لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة.