بيراف:" سأدافع عن الجزائر بقوة في المحافل الدولية ورئيس "الكاف" وقف ضدي"

عقد صبيحة اليوم مصطفى بيراف مؤتمرا صحفيا بالمتحف الأولمبي وهذا بعد توليه منصب رئيس اللجان الاولمبية الإفريقية.

وأكد هذا الأخير أن المأمورية لم تكن سهلة، لكي يفوز في الإنتخابات خاصة أنه وجد منافسة شرسة من نظيرته البورندية، بحيث قال:" حقيقة المنافسة كانت شديدة في إنتخابات اللجنة الإفريقية، والأمر لم يكن سهلا، لكن الحمد الله فزت بهذه الإنتخابات والتي تعتبر تكليف وليس تشريف، ومسؤولية ثقيلة على عاتقي لخدمة الرياضة في القارة السمراء ".

" هناك جزائريين وقفوا ضد ترشحي "

وأكد بيراف، أن بعض الأطراف من الجزائر وقفت ضد ترشحه لرئاسة اللجنة الأولمبية الإفريقية، بحيث قال:" هناك بعض الأشخاص لم ترحب بفكرة ترشحي لرئاسة هذه اللجنة، وهذا من خلال مقالاتهم الأمر الذي فاجأني كثيرا، لكن الحمد الله وفقت في الفوز في الإنتخابات وهذا هو الأهم ".

واضاف بيراف قائلا:" منصبي سيسمح لي بالدفاع وبقوة عن الجزائر في المحافل الدولية، لأنني الآن أمثل الجزائر في اللجنة الإفريقية، لكن يجب تضافر جهود الجميع من أجل رفع راية الرياضة الجزائرية عاليا ".

" سأساعد الرياضيين للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 "

وأكد بيراف، أن هدفه حاليا يبقى مساعدة الرياضيين الجزائريين للمشاركة في أولمبياد طوكيو، بحيث قال:" سأعمل على مساعد كل الرياضيين الذين لا يملكون إمكانيات من أجل التأهل والمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020ّ "

" هناك أولويات للحكومة حاليا ونحترم قرارها بخصوص تنظيم كان 2019 "

وبخصوص إمكانية ترشح الجزائر لتنظيم "كان" 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون، أجاب بيراف قائلا:" الجهات المسؤولة هي من تتخذ القرار، وأنا مع الحكومة الجزائرية في القرار الذي تتخذه في هذه القضية ".

وعن التصريح الأخير لوزير الشباب والرياضة محمد حطاب، الذي أكد أن تنظيم "الكان" ليس من أولويات الجزائر، أجاب بيراف قائلا:" الوزير كان لاعب كرة قدم سابق، وهو يدرك جيدا ما يقول ".

" أحمد أحمد وقف ضدي "

كشف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية والافريقية، مصطفى بيراف، أن بعض الأشخاص وقفوا ضد ترشحه لرئاسة اللجان الأولمبية الافريقية، ومن بينهم رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، الملغاشي، أحمد أحمد، والذي دعا علانية لدعم منافسة بيراف في الانتخابات.