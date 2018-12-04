النفط الجزائري يقفز بأكثر من 3 بالمئة

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة في تعاملات اليوم الثلاثاء، مواصلة مكاسبها في ظل توقع إقرار تخفيض في الإنتاج في خلال اجتماع المنتجين بفيينا بداية من يوم غد 05 ديسمبر.

وحسب رويترز ، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ1.55 دولار وهو ما يعادل 2.5 بالمئة ، إلى 63.24 دولار للبرميل، كما ارتفع الخام الأمريكي الخفيف 1.25 دولار إلى 54.20 دولار.

أما خام صحاري الجزائري فقد ارتفع بنسبة 3.86 بالمئة إلى 59.20 دولارا للبرميل ، بعد تراجعه إلى 57 دولارا في الجلسة السابقة.