تجنب هذه الطريقة عند شحن الهاتف النقال

يعتاد مستخدمو الهواتف المحمولة إعادة شحنها مرة يوميا على الأقل قد تزيد مع كثرة الاستخدام، إلا أن الكثير من المستخدمين يرتكبون خطأ جسيما في كل مرة يقومون بهذه المهمة المعتادة.

وقالت كيلي ويلكرسون، الخبيرة في مجال التكنولوجيا، إن مستخدمي الهواتف المحمولة وخاصة هواتف آيفون، لديهم عادة سيئة عند فصل الشاحن عن الهاتف، وهي أنهم يجذبون طرف الكابل من نهاية السلك الموصل وليس من الجزء البلاستيكي الصلب، حسبما ذكر موقع hefinds.

وتابعت ويلكرسون أن ارتكاب هذا الخطأ بشكل متكرر يؤدي إلى تلف الشاحن بسرعة، إذ يؤدي إلى فصل التيار الكهربي السائر في السلك أو حدوث خلل في التوصيل.

في سياق آخر، كشفت شركة "آبل"، الأربعاء الماضي، عن أكثر هواتفها "آيفون" مبيعا خلال 2018. وأعلن نائب رئيس تسويق المنتجات، غريغ غوسوياك، في "آبل"، عن أن "آيفون إكس آر"، هو الهاتف الأكثر مبيعا وانتشارا وشعبية في "آبل"، في الوقت الحالي، وفقا لتصريحاته لـ"رويترز".