دول عربية تتجه لتصنيع أسلحتها محليا

تتجه العديد من الدول العربية إلى تبني استراتيجيات عسكرية تتيح لها تصنيع العديد من الأسلحة بخبرات محلية أو اعتمادا على تكنولوجيا أجنبية بالشراكة مع دول تسمح بتحويل تكنولوجيا بعض أسلحتها المتقدمة إليها.

وتعد مصر والسعودية والإمارات في مقدمة الدول العربية، التي تسير على هذا الطريق، وهو ما يمكن ملاحظته عند متابعة المنتجات العسكرية، التي تعرضها تلك الدول في الأجنحة المخصصة لها بمعرض "إيديكس - 2018" للصناعات الدفاعية.

وفي تصريحات خلال الإعلان عن مؤتمر "إيديكس - 2018" في مصر، العام الماضي، قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي المصري: "التوجه المصري هو تصنيع السلاح بالتعاون مع الدول والشركات الكبرى".

ويبدو أن هذا التوجه يوافق توجه كل من السعودية والإمارات، اللتان تعرضان العديد من الأسلحة الدفاعية في المعرض.

ونشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، صور من المعرض، العديد من أنواع الأسلحة الدفاعية السعودية، والإماراتية، التي تشمل أسلحة برية أبرزها المدرعات المتطورة، والصواريخ وبعض أنواع الطائرات.

وتعرض الدولتان ذخائر وأسلحة خفيفة، تشمل بنادق بأعيرة مختلفة، ورشاشات ومدافع رشاشة.

وبدأت، أمس الإثنين، فعاليات معرض "إيديكس — 2018" في القاهرة، ويستمر لمدة 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويشارك في المعرض نحو 10 آلاف زائر من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 350 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

وإضافة إلى مشاركة عدد كبير من القادة العسكريين حول العالم في فعاليات المعرض، فإن عدد وزراء الدفاع المشاركين فيه يصل إلى 10 وزراء.