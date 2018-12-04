أربعون متعامل في تركيب السيارات يشاركون في معرض وهران

تنطلق فعاليات معرض السيارات بوهران في طبعته 18، يوم الأحد 9 ديسمبر، لتتواصل إلى غاية يوم 15 من نفس الشهر، و ذلك بمشارك أربعين (40) متعاملا في سوق السيارات.

وحسب تصريح مدير الشركة المغاربية للمعارض الدولية المنظمة للدورة الثامنة عشر لمعرض السيارات للغرب ” Autowest” 2018 ،عبد القادر رزوق، لـTSAعربي، فإن الدورة الـ18 لصالون السيارات في وهران الذي سيحمل شعار ” صناعة تركيب السيارات بالجزائر : ” تنوع وتطور “، ستنظم بمركز المعارض والمؤتمرات محمد بن احمد، المحادي لنزل الميريديان وهران ، على ان تصل مساحة العرض إلى 12 ألف متر مربع .

ومن المنتظر أن يشهد معرض وهران ـحسب ذات المصدرـ، مشاركة أكثر من 40 عارض لتركيب السيارات يمثلون معظم الشركات الناشطة في مجال تركيب السيارات، الشاحنات والدراجات النارية، ومن بين هذه الشركات “هيونداي، رونو ، داسيا ،بيجو فولكسفاغن، سيات ، سكودا ،أودي ، كيا، بايك ، مان ...الخ ،

مضيفا أن الصالون سيضم مجموعات جد متنوعة من سيارات سياحية ، نفعية ، شاحنات واليات مختلفة ، كما سيشهد هذا المعرض مشاركة بنوك ، شركات تأمين ومؤسسات تنشط في الخدمات المتعددة في مجال السيارات بصفة عامة .

وكشف مدير الشركة المغاربية للمعارض الدولية المنظمة للدورة الثامنة عشر لمعرض السيارات للغرب ” Autowest” 2018 ،عبد القادر رزوق ، أن الطبعة 18 تعتبر نافذة تمكن المواطن بصفة عامة والمتعاملين الاقتصاديين من اكتشاف كل ما هو مركب ومسوق حاليا بالسوق الجزائرية ، كما يخصص هذا المعرض عروضا خاصة تنتظر فئة الشباب العاشقين للدراجات النارية وذلك لتلبية حاجياتهم وبأسعار مناسبة .