نائب رئيس أكاديمية الصين الوطنية: سنتعاون مع الجزائر في جميع المجالات

أبدى رئيس أكاديمية الصين الوطنية، زان زائمين، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده للعمل مع الجزائر في جميع المجالات.

وأورد، في اللقاء الذي جمعه بوزير الداخلية، نور الدين بدوي، أن العلاقات الجزائرية الصينية قوية وقديمة، تحتاج المزيد من الدفع، للإرتقاء بها إلى الممتازة.

وقال إنّ الصين تتمسك بإستراتيجية ثابتة، وتعمل على إزالة كل العوائق الفكرية التي لا تتماشى وعصرنا الحالي.

مشيرا مواصلة الصين لإصلاح الديمقراطية والأمن والبيئة، وتحقيقها إنجازات كبيرة في هذا المجال.

وأبدى ترحيب بلاده بالدول الأجنبية المنفتحة والمتشوقة للبحث العلمي، مشيرا لاهتمامهم بالتجربة الإفريقية.