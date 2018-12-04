أرسنال يريد خدمات موهبة جزائرية

كشف موقع "لو 10 سبور" أن نادي أرسنال الإنجليزي دخل على الخط من أجل الفوز بخدمات الموهبة الجزائرية حسام عوار، نجم أولمبيك ليون الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويبحث أرسنال عن معوض لنجمهم الويلزي أرون رامسي، المنتظر رحيله في نهاية الموسم بعد رفض إدارة الفريق تجديد عقده.

وسبق لناديين إنجليزيين أن أبديا رغبتهما في التعاقد مع عوار في فترة الانتقالات الصيفية وهما ليفربول ومانشستر سيتي.

وخطف هذا الأخير الأضواء خلال الموسم الحالي بصفة خاصة، حيث سجل 5 أهداف وأهدى 4 تمريرات حاسمة من جملة 20 مباراة شارك فيها مختلف المسابقات.

وشهدت القيمة التسويقية لعوار ارتفاعا قياسيا في "ترانسفير ماركات"، الموقع المختص في تقييم أسعار اللاعبين، حيث وصلت لمبلغ 35 مليون أورو.