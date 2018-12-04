توزيع حافلات للنقل المدرسي بغرداية

تم استلام 39 حافلة للنقل المدرسي وتوزيعها لفائدة 13 بلدية تحصيها ولاية غرداية، قصد ضمان نوعية أفضل لتعليم التلاميذ القاطنين بالمناطق الريفية والنائية.

وأوضح مسؤولو الولاية اليوم الثلاثاء، أن هذه العملية التي تندرج في إطار برنامج مسطر من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، تهدف إلى دعم وتعزيز النقل المدرسي على مستوى المناطق المحرومة ومكافحة التسرب المدرسي وتشجيع تعليم الإناث في الوسط الريفي.

وساهمت هذه المجموعة من الحافلات المركبة في الجزائر (مصنع مرسيدس بتيارت)، من تعزيز الحظيرة المتكونة من 84 حافلة للنقل المدرسي (منها 12 معطلة) يتم استغلالها حاليا عبر ولاية غرداية من أجل ضمان نقل التلاميذ في مختلف المستويات الدراسية.

وقصد استمرارية هذه العملية الخاصة بالنقل المدرسي، أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم دراسة من أجل إعداد استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين التسيير من حيث الكم والنوع للنقل المدرسي وكذا المطاعم المدرسية بالجزائر.