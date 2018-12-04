فضيحة.. الجالية الجزائرية بالخارج تشتكي سرقة طرودها وتعبئتها بـ “الكرتون”

تشتكي الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، سرقة طرودها البريدية، حيث يتم فتحها، بعد وصولها للجزائر، وسرقة محتوياتها.

وحسب النائب عن الجالية نور الدين بلمداح، فإنه تلقى شكاوي عديدة من طرف الجالية الجزائرية، حول سرقة طرودهم البريدية.

وقال في السؤال الكتابي لوزيرة البريد هدى ايمان فرعون، أن وصول طرد بريدي قادم من الخارج إلى صاحبه بالجزائر أصبح من المعجزات.

مضيفا أنه في حال وصل الطرد إلى صاحبه، فسيكون بعد أن تعرض للفتح وسرقة المحتويات وملأ الطرد بالكرتون.

مشيرا، أن هذا يدل على وجود مافيا وجمعية أشرار تعمل بهذه المصالح، كما أن هذه التصرفات المشينة تسئ، ليس فقط لسمعة القطاع، وبل تسئ للجزائر.

وأضاف أن المرسل يقدم إحتجاجا للشركة التي تعاقد معها، والتي تقدم له الأدلة حول وصول الطرد للجزائر بعد 24 ساعة، وبعد وصوله للجزائر يصل إلى المرسل إليه، إن وصل بعد أشهر.

وقال إن هذه التصرفات تكبد خزينة الدولة خسائر تقدر بالملايير، كون جاليتنا أصبحت تتفادى قدر المستطاع إرسال أغراضهم عبر الطرود البريدية.

ودعا النائب وزيرة القطاع الى اتخاذ إجراءات جديدة من أجل القضاء على سرقة الطرود البريدية.

كما سئلها عن خطة عمل لتطوير مصلحة الطرود البريدية وتسهيل تتبع الزبون لطرده وإيفاده بكل المعلومات اللازمة كما يحدث في جل الدول.

وأشار أنه ليس فقط تعويض المتضررين غير موجود في قاموس هذه المصلحة بل لا يتم حتى الرد على إحتجاجاتهم.