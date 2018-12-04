عوار يصنع الحدث في حفل الكرة الذهبية

صنع اللاعب الفرانكو- جزائري حسام عوار الحدث على هامش حفل تسليم جوائز الكرة الذهبية بالعاصمة الفرنسية باريس، وهذا بعدما سجل حضوره بإعتباره أحد المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب صاعد والتي توج بها نجم باريس سان جيرمان مبابي.

عوار الذي حضر للحفل برفقة والدته الجزائرية، والذي يبدو أنه متعلق جدا بها.

وتجدر الإشارة إلى أن نجم ليون الفرنسي لم يحسم بعد هوية المنتخب الذي سيحمل ألوانه ويبقى إلتحاقه بالخضر ممكن خاصة أنه يعتبر من بين العناصر التي تحظى بمتابعة الناخب الوطني جمال بلماضي.