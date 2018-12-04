زيارة بن سلمان للجزائر: مشاريع لا تتجاوز 100 مليون دولار وشكاوى من قاعدة 51/49

قررت الجزائر والرياض إنشاء مجلس أعلى للتنسيق يرأسه كل من الوزير الأول عن الجانب الجزائري وولي العهد السعودي.

واتخذ القرار في نهاية زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر، مساء الإثنين 3 ديسمبر، وذلك لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم”. وتم تكليف وزيري الخارجية في البلدين الشقيقين لوضع الآلية المناسبة لذلك.

وفي الجانب الاقتصادي تم اطلاق مشاريع بين الجزائر والسعودية في مختلف المجالات ، خلال المنتدى الجزائري السعودي، وكانت “TSA عربي” نقلت عن رئيس مجلس الاعمال السعودي الجزائري رائد بن أحمد المزروع قوله إنه تمت تم اطلاق خمس مشاريع بين الجزائر والسعودية في القطاعات التالية ” المواد الغذائية والفلاحية ، المواد البيتروكيميائية ، الورق الصحي ، الادوية و عصير راني ” وقيمة هذه المشاريع لا تتعدى 100 مليون دولار .

وتتعلق هذه المشاريع بصناعة الكيماويات غير العضوية ومعالجة المعادن وصناعة مواد الكلور والصودا الكاوية والصودا الموجهة لتنقية المياه من طرف الشركة السعودية “عدوان للكيماويات” ومشروع لصناعة الأدوية من طرف الشركة السعودية “تبوك” بطاقة إنتاج تبلغ 10 ملايين وحدة .

الى جانب ذلك تم تدشين مشروع لصناعة الورق الصحي من طرف الشركة السعودية “بايبر ميل” بطاقة إنتاج 30.000 طن بقيمة 20 مليون دولار بالإضافة الى مشروع في مجال الصناعات الغذائية لانتاج العصائر بولاية البليدة من طرف شركة “العوجان السعودية”.

وأكد يوسفي بهذا الخصوص على إرادة الجزائر في ترقية الشراكة والاستثمارات بين البلدين لترقى الى مستوى تطلعات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويتصدر قطاع الصناعة وفق الوزير قائمة القطاعات التي تحضر بتجسيد مشاريع الشراكة بين البلدين ب12 مشروعا بلغت قيمتها المالية 14 مليار دج في مجالات المواد الكيماوية والبناء والصناعات الغذائية والحديد والصلب .

وأبدت الشركات السعودية اهتماما بالاستثمار في التعدين ، والأسمدة الفوسفاتية ، وتربية الدواجن ، والأجهزة المنزلية ، والبلاستيك ، والمنسوجات.

وقال رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر إن زيارة وفد من رجال الأعمال السعوديين للجزائر أمر مهم، معتقدا أنها المرة الأولى منذ استقلال البلاد التي حضر وفدا بهذا العدد الى الجزائر، مؤكدا ان رجال الأعمال السعوديين يحبون السثمار في الجزائر غير ان القاعدة 51/49 الخاصة بالمستثمرين الاجانب تسبب حرجا لهم.