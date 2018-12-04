بلخادم يعود اليوم لمقر الأفلان

يلتقي اليوم الثلاثاء، منسق الهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، مع الأمين العام الاسبق للحزب، عبد العزيز بلخادم.

و يعود بلخادم للمقر المركزي للافلان لأول مرة منذ أن غادره في جانفي 2013 في إطار سلسة اللقاءات التي أعلن عنها منسق قيادة الافلان من أجل لم شمل قيادات و مناضلي الحزب العتيد وقد افتتحها قبل يومين بمباحثات مع القيادي عبد الكريم عبادة.

بوشارب الذي تقلد رسميا مهمة منسق قيادة الحزب عقب التنحي المفاجىء للأمين العام السابق ولد عباس يبدو عازما على ترميم التصدعات في صفوق الحزب العتيد التي توالت طوال الفترات السابقة.