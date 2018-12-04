جثمان الجزائري المتوفي بتايلاندا سينقل إلى الجزائر

أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف أن جثمان المواطن الجزائري الراحل أمين سعيد حليمي الذي توفي في حادث سير مأساوي وقع على الساعة الحادية عشر و النصف مساء (23:30 سا) من يوم الخميس الفارط بمدينة شالونغ التايلاندية سينقل إلى الجزائر يوم الأربعاء المقبل انطلاقا من مدينة فوكيت عبر إسطنبول.

و صرح بن علي الشريف لوكالة الأنباء الجزائرية أن "جثمان المواطن الجزائري الراحل أمين سعيد حليمي الذي توفي في حادث سير مأساوي وقع على الساعة الحادية عشر و النصف مساء (23:30) من يوم 29 نوفمبر 2018 بمدينة شالونغ التايلاندية سينقل إلى الجزائر يوم 05 ديسمبر الجاري انطلاقا من مدينة فوكيت عبر إسطنبول".

كما أشار ذات المصدر أن "سفارتنا بكوالا لامبور (ماليزيا) التي تضمن تغطية مملكة تايلاندا قد قامت منذ الإعلان عن الحادث بجميع الإجراءات اللازمة و الضرورية سواء لدى السلطات التايلاندية المسؤولة (الشؤون الخارجية ومصلحة الشرطة والسلطات القضائية ومصالح الصحة بمستشفى فاشيرا بمدينة فوكيت) أو لدى الشركة المكلفة بالقيام بالإجراءات الإدارية لضمان النقل السريع للجثمان".

وخلص بن علي الشريف في الأخير إلى التأكيد بأن سفير الجزائر بماليزيا قد ظل "في اتصال دائم" مع عائلة الفقيد، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الخارجية "تقدم تعازيها لوالدي الراحل أمين سعيد وكذا لجميع أفراد عائلته معربة عن تضامنها معهم في هذه المحنة العصيبة".