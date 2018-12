شاهد بالصور 20 من أجمل وأغرب الطيور في العالم

صور مدهشة تظهر عظمة الخالق عز وجل

خلق الله أنواع كثيرة جدا من الطيور، ومنها طيور تتحلى بريش ذو ألوان جميلة ورائعة، وهي تعد من الطيور المتميزة والمتفردة وتتواجد في أماكن مختلفة حول العالم.

شاهد وتدبر في ما خلق بديع السموات والأرض سبحانه لا إله إلا هو

Des palettes de couleurs extraordinaires, des becs et des plumes originales ; découvrez 20 des plus magnifiques oiseaux exotiques à travers le monde.



باربيكان ارنو

Le Barbican d'Arnaud

وهو واحد من 42 نوعا من باربيكان وتتواجد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

C'est l'une des 42 espèces de Barbican que l'on trouve en Afrique sub-saharienne.





حمام نيكوبار

Nicobar à camail

حمام نيكوبار هو نوع من فصيلة حماميات.

Le nicobar à camail (Caloenas nicobarica) est aussi appelé pigeon de Nicobar. C'est la seule espèce actuelle du genre Caloenas. Il tire son nom du fait qu'il réside principalement dans les îles Nicobar, archipel dans l'est de l'océan Indien.





لوبلاكت ذو الذيل الطويل

L'Euplecte à longue queue

هذه الطيور تتواجد في جنوب أفريقيا تأخذ اسمها من الذيل الطويل الذي يمكن أن تصل إلى ضعف حجم أجسامهم.

Ces oiseaux d'Afrique du Sud tiennent leur nom de leur longue queue qui peut atteindre jusqu'à deux fois la taille de leur corps.



الماريون الرائع

Le Mérion superbe

الطائر في موسم التكاثر يصبح لونه أزرق تماما. وما تبقى من العام يعود شاحب اللون ، البني أعلاه والأبيض أدناه، ويحتفظ باللون الأزرق الجميل على الأجنحة والذيل.

Lors de la saison de reproduction les mâles de cette espèce deviennent totalement bleus. Le reste de l'année, mâles et femelles virent au brun pâle sur le dessus et blanc sur le dessous, conservant cette magnifique couleur bleue sur les ailes et sur la queue.





صائد الذباب الملكي

Le Moucherolle royal ou Porte-éventail roi

الطائر يفتح الريش الذي فوق رأسه خلال طقوس المغازلة أو في المسابقات مع الذكور الأخرى.

La crête du Moucherolle royal se déploie lors des rituels de séduction ou lors de compétitions avec d'autres mâles.





طائر الجنة كارولا

Le Paradisier de Carola

يتواجد في غينيا الجديدة وإندونيسيا وبابوا في غينيا الجديدة ويعيش في الغابات منتصف الجبل في وسط غينيا الجديدة.

Les longues plumes qui ornent la tête de cette oiseau sont si étonnantes que lors de leur introduction en Europe, la population pensait qu'elles étaient fausses !





كيتزال براق

Le Quetzal resplendissant

يعتبر الكيتزال البراق (فاروماكروس موكينو) طائرًا من فصيلة تروجون. يوجد هذا الطائر بدءًا من جنوب المكسيك حتى غرب بنما (بخلاف طيور الكيتزال الأخرى من جنس فاروماكروس، والتي توجد في أمريكا الجنوبية وشرق بنما). وهو معروف جيدًا بريشه الغني بالألوان. هناك اثنتان من الفصائل الفرعية

Considéré comme l'un des plus beaux oiseaux du monde, le Quetzal est une espèce d'oiseau mythique de la forêt tropicale — l'oiseau sacré des Mayas — et l'oiseau national du Guatemala. Il est d'ailleurs représenté sur les armoiries du pays.





شقراق أوروبي

Le Rollier d'Europe

نوع من الطيور يتبع جنس الشقراق من فصيلة الشقراقية

Le Rollier d'Europe, oiseau emblématique et populaire du pourtour méditerranéen, est classé « Quasi-menacé » au niveau mondial.





خرشنة الإنكا

La Sterne inca

خرشنة الإنكا هو طائر بحري في عائلة الخرشناوات، والنوع الوحيد في جنس الخرشنة النورسية، تتوالد في البيرو وشيلي ونطاقها محصور بالمناطق المحيطية المتأثرة بالتيار المحيطي ، وتعد زائرة نادرة بدون انتظامٍ للساحل الجنوب الغربي للإكوادور

Ces oiseaux de mer à la moustache blanche impressionnante vivent dans des cavités rocheuses le long des côtes du Pérou et du Chili.



طائر التناجر الأحمر

Le Tangara rouge

هناك ثلاث سلالات من هذه الطيور الاستوائية التي تختلف تبعا للون رقابهم. وهم يعيشون في الغابات الاستوائية في أمريكا الجنوبية

Il existe trois sous-espèces de cet oiseau tropical qui diffèrent selon la couleur de leur cou. Ils vivent dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud



طائر الجنة ويلسون

L'oiseau de Wilson du paradis

هي من الطيور الجواثم التي تنتمي الى طيور الجنة أو طيور الفردوس

Un autre oiseau du paradis que l'on reconnaît facilement par les couleurs atypiques qu'il arbore sur son dos. La couronne turquoise qui se situe sur sa tête est en réalité un morceau de peau nue et non des plumes.





طائر ديك الصخور

Le Coq-de-roche orange

هذا الطائر من الطيـــور المتوســطه الحجــم ،منشأ هذا الطائر هو امريكا الجنوبيه.تحديدا في البـــيـــرو، ويعتبـــر هذا الطائر من الطيـــور الوطنيـــه فيــها.، واطلق عليه هذا الاسم نظرا لانه يعييش ويتكاثر علي الصخــور

La crête quasi-parfaite du Coq-de-roche orange est formée par deux rangées de plumes aplaties l'une contre l'autre.





طائر الميريون المتوج

Le Mérion couronné

في موسم التكاثر يتشكل لدى الذكر تاج أرجواني على الرأس مع خط أسود

En période de reproduction, le mâle a une couronne violette sur la tête avec un trait noir au centre et un pourtour noir. Le chant de cet oiseau est différent des autres espèces de mérions, à plus basse fréquence et le plus souvent chanté en duo.





توراكو ليفنغستوني

Le Touraco de Livingstone

هو نوع من الطيور يتبع جنس التوراكو من فصيلة آكلات الموز

Le Touraco de Livingstone vit la plupart du temps dans les arbres. il est sédentaire, territorial et vit en famille avec ses petits. En période de reproduction, les deux parents s'occupent de leur progéniture, participent à la couvaison des œufs et au nourrissage des oisillons





الكوتينغا بومبادور الكياني

Le Cotinga de Cayenne

تعيش في غابات الامازون المطيرة وعادة ما تكون صامتة إلا عندما تنزعج من الحيوانات المفترسة.

Ces cotingas vivent dans la forêt amazonienne et sont habituellement silencieux, sauf lorsqu'ils sont inquiétés par les prédateurs.





طائر بالبرد ذو الرقبة العارية

Le Bare-throated bellbird

وتعرف هذه الأنواع من الطيور بأقوى الأصوات من كل الطيور في العالم. وهو يعيش في أمريكا الجنوبية.

Cette espèce est connu pour avoir l'un des chants les plus puissants de tous les oiseaux du monde. Il vit en Amérique du Sud.





طائر الكالاوو مالابار

Le Calao de Malabar

هذا الطائر يمكن التعرف عليه بسهولة من خلال شكل منقاره، وكان يقدم كأضحية من قبل أبناء القبائل الهندية للحصول على الثروة.

Cet oiseau facilement reconnaissable par la forme unique de son bec, était sacrifié par les populations tribales indiennes afin de leur apporter la richesse.





مطموط فيروزي الحواجب

Le Motmot à sourcils bleus

هو الطائر الوطني في السلفادور ونيكاراغوا.

C'est l'oiseau national du Salvador et du Nicaragua.





أركاري مكزبر العرف

L'Araçari de Beauharnais

أركاري مكزبر العرف أو برزبان مكزبر العرف هو نوع من الطيور يتبع جنس الأركاري من الفصيلة الطوقانية

L'Araçari de Beauharnais fait partie de la famille des Toucans. Il vit dans le bassin sud-ouest de l'Amazonie, au sud du fleuve Amazone, au Pérou, dans le nord de la Bolivie et dans l'extrême ouest du Brésil.





طرونية حمراء الرقبة

Le Trogon à nuque rouge

تتواجد أساسا في وسط الغابات المطيرة في ماليزيا واندونيسيا. وهي مهدد بسبب فقدان الموائل.

On le trouvera principalement au milieu des forêts humides de Malaisie et d'Indonésie. Cette espèce est menacée en raison de la perte de son habitat.





