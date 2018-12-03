بالصور.. القايد صالح يُستقبل من طرف الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

أُستقبل، اليوم الإثنين، الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزيرالدفاع الوطني، من قبل الشيخ منصوربن زايد آل نهيان نائب الوزير الأول، وزير شؤون الرئاسة لدولة الإمارات.

حيث أبلغه تحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الذي يحرص على توطيد التعاون الأخوي بما يتوافق مع الرغبة الملحة لقائدي البلدين.

كما أكد الفريق على الخطوات الكبيرة التي قطعتها العلاقات الجزائرية الإماراتية على أكثر من صعيد.

ومن جهة أخرى أكّد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من جهته على قوة العلاقات بين البلدين وضرورة تعزيزها وتكثيفها.

وبمقر رئاسة أركان القوات المسلحة الإماراتية، أُستقبل نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح من قبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية.

بعد التشريفات العسكرية التي أدتها تشكيلة من القوات المسلحة الإماراتية، عقد الفريق جلسة عمل مع الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي.

حيث عبر الفريق أحمد قايد صالح عن إرتياحه للمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين، مؤكدا على تقييم واف وموضوعي للتعاون العسكري خاصة في الصناعات العسكرية.

من جهته رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين جيشي البلدين.

كما أستقبل الفريق هذا المساء، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولىّ عهد أبو ظبي.

بالمناسبة، أجرى الطرفان محادثات تمحورت حول العلاقات الثنائية خاصة في المجال العسكري، قبل أن تتمّ دعوة ا الفريق للحضور مرة أخرى، جانبا من الإحتفالات.

ولايزال الفريق أحمد ڤايد صالح، زيارته الرسمية إلى الإمارات العربية المتحدة في يومها الثالث، بدعوة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وليّ عهد أبو ظبي.