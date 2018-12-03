فيديو يفضح الشرطة الفرنسية

وثق شاهد بهاتفه لحظات صادمة لعناصر الشرطة الفرنسية بينما تحاصر أحد متظاهري "السترات الصفراء" وتنهال عليه ضربا بطريقة وحشية.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع صوره أحد الصحفيين الفرنسيين ويدعى نيكولا غريروار، ونشره عبر "تويتر"، وعلق عليه بالقول "الشرطة الفرنسية بكل برودة دم".

ويرصد المقطع، الذي تم تصويره مساء السبت، 8 عناصر من شرطة مكافحة الشغب تلاحق متظاهرا في أحد شوارع باريس، قبل أن تسقطه أرضا وتشرع في ركله وضربه بالهراوة، في تصرف غير أخلاقي ومتوحش.

وعبر مشاهدو الفيديو عن سخطهم من الحال التي آلت إليها فرنسا، مشيرين إلى أن تصرف الشرطة ضد المتظاهر ينم عن تفاقم الأزمة في البلاد، الأمر الذي يضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام تحد صعب، هو الأسوأ منذ أكثر من 10 سنوات.

وأكد بعضهم أن الشرطة لا يمكنها أن تتصرف بهذه الطريقة، إلا في حال تلقت أوامر من وزارة الداخلية.