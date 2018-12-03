بوتفليقة يصف الجدل في الجزائر حول الأمازيغية “بالنقاشات الجوفاء والتشكيك الممنهج “

وصف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نقاشات الجزائريين حول الهوية الوطنية ولا سيما ما تعلق منها بالامازيغية “بالنقاشات الجوفاء”.

وقال بوتفليقة في رسالة وجهها للمشاركين في الأسبوع الوطني الـ 20 للقرآن الكريم بوهران “ولا يصحّ اليوم أن تتسبب النقاشات الجوفاء, والتشكيك الممنهج, في نكران أبنائنا لتاريخهم, وفي تنكرهم لأسلافهم وفي انكفائهم عن ثوابت هويتهم”، وأضاف “فإن الوفاء للتاريخ والأسلاف مع التطلع إلى آفاق العصر الحديث والتفاعل الجاد مع الواقع هو الذي يعلي للجزائر شأوَها ويرفع شأنها”.

وتابع “إن أمة تاريخها حافل بأسلاف عظام من أمثال ابن معطي الزواوي, وابن اجروم, ومرصّع بالفلاسفة والمتكلمين من أمثال أقدم المؤسسين لأدب الرواية أبوليوس, والمفكر مالك بن نبي, ومتسامي بأمثال عالم الفلك ابن قنفذ القسنطيني وعلامة عصره في شتى الفنون والعلوم أحمد التيفاسي والعالم الموسوعي عبد الرحمان بن الحفاف ومن إليهم لا يحق لها أن تجفل, ولا يسمح لها بأن تخنع ولا يمكنها أن تيأس ولا أن تنكفئ عن ماضيها المجيد”.

وبخصوص البعد الامازيغي للجزائر، قال بوتفليقة “وهوية الجزائر مستمدة من ماضيها الأمازيغي التليد, ومن تاريخها العربي العريق, ومن تراثها العربي الإسلامي الأصيل, والوفاء لهذه الثوابت هو وفاء للوطن ذاته”