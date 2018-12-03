إيران تهاجم روسيا..والسبب قطر!

زعم ممثل إيران في مجلس محافظي منظمة أوبك حسين كاظم بور أردبيلي بأن القرار القطري بالخروج من المنظمة يعكس "خيبة أمل" بعض أعضائها إزاء الدور الروسي والسعودي في سوق النفط.

وقال أردبيلي في تصريح لوكالة "رويترز"، تعليقا على القرار القطري، إن "هذا أمر مؤسف جدا، ونحن نتفهم خيبة أملهم"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن "هناك كثيرا من الأعضاء الآخرين في أوبك تشعر بخيبة أمل لأن اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (التي تترأسها روسيا والسعودية) تتخذ قرارات بشأن الإنتاج بشكل أحادي الجانب ومن دون التوافق المطلوب من قبل أوبك"، على حد قوله.

وادعى أن "سياسات روسيا والسعودية تسببت بخسائر لجميع أعضاء أوبك".

وقال: "والآن يطلب (الروس والسعوديون) من الآخرين الاشتراك في خفض الإنتاج. فإن خفض الإنتاج على من قام بزيادته".

وأعرب حسين كاظم بور أردبيلي عن شكوكه في إمكانية تمديد اتفاق دول "أوبك+" لخفض الإنتاج خلال الاجتماع المقبل في فيينا بهذا الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى أن دول أوبك والدول النفطية من غير أعضاء المنظمة ستجتمع هذا الأسبوع لمناقشة مسألة تخفيض إنتاج النفط في عام 2019، وتمديد الاتفاق الذي ينتهي سريانه هذا العام.