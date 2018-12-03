ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يبعث برقية شكر للرئيس بوتفليقة

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي برقية شكر لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، إثر مغادرته الجزائر أمسية اليوم الاثنين بعد زيارة دامت يومين، تباحث من خلالها من الوزير الأول، أحمد أويحيى، كما تعذر لقائه مع الرئيس بوتفليقة بسبب زكام حاد أصاب رئيس الجمهورية، حسب بيان الرئاسة.

وجاءت الرسالة كاتالي:

صاحب الفخامة الرئيس / عبدالعزيز بوتفليقة حفظه الله

رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

صاحب الفخامة : لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي عقدناها بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعبكم الشقيق المزيد من التقدم والرقي.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري .

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء