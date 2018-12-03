“الجوية الجزائرية” خارج القائمة السوداء للممنوعين من التحليق بأوروبا

خلى تصنيف المفوضية الأوربية لشركات الطيران الممنوعة من التحليق في الفضاء الجوي للقارة العجوز، من شركتي الطيران الجزائرية سواء الجوية الجزائرية أو طيران الطاسيلي، وهي القائمة التي تضمنت 115 شركة ممنوعة أغلبها من إفريقيا والعراق وإيران وفنزويلا، وهي شركات لم تحترم المعايير الدولية للسلامة والأمن وتم وضعها في “القائمة السوداء”.

ورد في آخر تحيين لقائمة شركات الطيران الممنوعة من استغلال الفضاء الأوروبي الصادر في 28 نوفمبر الماضي، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، قائمة بـ115 شركة طيران من دول عديدة، ممنوعة من التحليق في الفضاء الجوي للقارة الأوروبية، أو تقليص حجم تشغيلها على الحد الأدنى، بالنظر إلى عدم استجابتها لمعايير متعلقة بالسلامة والأمن، على غرار أفغانستان وأنغولا وجيبوتي وكازاخستان وليبيا والسودان، حيث تفتقر للمراقبة التقنية، في حين هناك شركات أخرى عددها ست على غرار العراق وزيمبابوي وإيران تنعدم فيها معايير السلامة.

وفي السياق، أكد الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي في تصريح لـ”الشروق” أن تقرير المفوضية الأوروبية لشركات الطيران ليس بالغريب عن شركة الخطوط الجوية الجزائرية والتي تحترم وتملك كل الشهادات التقنية الخاصة بأسطولها الجوي، لافتا إلى أن كل الطائرات تتم مراقبتها دوريا وبانتظام من قبل تقنيين ومختصين في الصيانة.

وقال ذات المسؤول أن الفضل في عدم إدراج شركة الخطوط الجوية الجزائرية ضمن القائمة السوداء يرجع إلى طاقم التقنيين والطيارين المؤهلين والذين يعملون على احترام قواعد السلامة والأمن المنصوص عليها دوليا، معتبرا أن هذه القائمة تعد ضربة للمشككين في معايير الصرامة والأمن بالجوية الجزائرية، ولفت إلى أن رجوع الطائرة من مدرجها بعد الإقلاع يدخل ضمن نظم السلامة والأمن التي يتخذها قائد الطائرة لتجنب أي مشكل أو حادث.