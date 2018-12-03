“محرز” يُواجه “واتفورد” بذكريات جميلة !!

يواجه “مانشستر سيتي”، غدا الثلاثاء، في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، نادي “واتفورد” الذي يعتبر الضحية المفضلة لمحرز.

وسيستعيد محرز ذكريات جميلة، حيث سجل أمام واتفورد أجمل أهداف مسيرته الكروية لما كان رفقة ناديه السابق ليستر سيتي.

وسجل رياض في آخر 5 مواجهات ضد واتفورد، منها هدف برأسية جميلة في ماس 2017، وآخر بتسديدة رائعة في مارس 2016.

فيما يعود آخر هدف لمحرز أمام واتفورد إلى جانفي الماضي، أين قاد “الثعالب” للفوز بثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستتجه غدا الأنظار إلى ملعب “فيكارج رود” الذي سحتضن المواجهة، في إنتظار مشاركة محرز كأساسي في المواجهة.