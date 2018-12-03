هذه تفاصيل المشاريع التي تم إطلاقها بين الجزائر والسعودية

تم اطلاق خمس مشاريع بين الجزائر والسعودية في مختلف المجالات ، خلال المنتدى الجزائري السعودي الذي تمت فعالياته صبيحة اليوم ، بحضور العديد من رجال الاعمال الجزائريين والسعوديين .

وأكد رئيس مجلس الاعمال السعودي الجزائري رائد بن أحمد المزروع في تصريح لـ TSA عربي ، أنه تمت اليوم لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال الجزائريين والسعوديين ، وعلى هامش اللقاء تم اطلاق خمس مشاريع بين الجزائر والسعودية في القطاعات التالية ” المواد الغذائية والفلاحية ، المواد البيتروكيميائية ، الورق الصحي ، الادوية و عصير راني ” وقيمة هذه المشاريع لا تتعدى 100 مليون دولار .

كما أضاف رائد بن أحمد المزروع ، أن هذه المشاريع سوف تجسد على أرض الواقع خلال الأيام القليلة المقبلة ، مشيرا أن المنتدى الجزائري السعودي تزامن وتعزز بزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي أعطت أهمية كبيرة للقاء أو المنتدى الجزائري السعودي .

ونوه محدثنا ، الى حجم الاستثمارات التي وصلت بين الجزائر والسعودية الى أكثر من 1 مليار دولار وقد يصل تقريبا الى 2 مليار دولار ، مضيفا بأن الهدف المشترك بين البلدين هو تعزيز وتطوير الشراكة بين البلدين أكثر فأكثر .

من جهة أخرى اعتبر رئيس مجلس الاعمال السعودي الجزائري رائد بن أحمد المزروع ، قرار انسحاب قطر من منظمة أوبك لا يؤثر بشكل أو باخر على أسعار النفط ، بحكم قوة المنظمة التي تجمع كبار منتجي النفط ونسبة انتاجهم تفوق بكثير انتاج قطر من النفط.