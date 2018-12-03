ارتفاع واردات أجزاء السيارات خلال 2018

بلغت فاتورة واردات مجموعة أجزاء الموجهة لصناعة تركيب المركبات السياحية 2.38 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018، مقابل 1.27 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حسب المركز الوطني للإرسال والنظام الإعلامي للجمارك.

وبناء على بيانات الجمارك ارتفعت واردات مجموعة أجزاء السيارات الموجهة للتركيب 1.11 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017، ما يمثل ارتفاعا بـ 87.4 بالمائة.

وبخصوص فاتورة واردات مركبات نقل الأشخاص والسلع ومجموعة أجزاء السيارات الموجهة للتركيب هذه فئة من المركبات ارتفعت بدورها إلى 518.62 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية مقابل 377.1 مليون دولار خلال نفس فترة من سنة 2017 ، اي بارتفاع بلغ 141.53 مليون دولار أي (+37.53 بالمائة) وعليه فان الفاتورة الإجمالية لاستيراد مجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب هاذين الصنفين من السيارات و كذا استيراد سيارات نقل الأشخاص والسلع (منتوجات كاملة الصنع ) بلغت 9. 2 مليار دولار ما بين يناير و اكتوبر2018 مقابل 1.65 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع بلغ 25ر1 مليار دولار (+ 76 بالمائة)، مقارنة بنفس الفترة من 2017.

ومن جهة أخرى، تراجعت قيمة واردات الأجزاء و لواحق السيارات ( قطع غيار خاصة بالسيارات المستعملة ...) الى 306.33 مليون دولار مقابل 16. 340 مليون دولار، أي بتراجع بلغ حوالي 34 مليون دولار (-10 بالمائة) .

و فيما يخص واردات إطارات العجلات المطاطية الجديدة بلغت 114.56 مليون دولار ما بين يناير و أكتوبر 2018 مقابل 02ر106 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، مرتفعة بحوالي 8.5 مليون دولار أي ما نسبته (+8.06 بالمائة).

و يذكر ان الفاتورة الإجمالية لاستيراد المركبات السياحية الجاهزة ومجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب هذا النوع من المركبات قدرت سنة 2017 بحولي 1.62 مليار دولار مقابل 1.35 مليار دولار خلال سنة 2016.

و فيما يتعلق بواردات مركبات نقل الأشخاص و السلع و مجموعة أجزاء السيارات الموجهة للتركيب لهذا النوع من المركبات فقد بلغت 512,6 مليون دولار سنة 2017 مقابل 767,7 مليون دولار سنة 2016 .

و نجم عن هذا فاتورة إجمالية قدرت بـ 2,13 مليار دولار سنة 2017 مقابل 2,12 مليار سنة 2016 .