“مبولحي” محل سُخرية في “السعودية”!

تحول الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي لموضع سخرية في السعودية، بعد انتشار أخبار تسببه في إقالة مُدربه السابق “ليوناردو راموس”.

وإعتبرت جماهير “الإتفاق”، بأن “الرايس” أصبح الآمر الناهي في الفريق، مُعتبرة بأنه المُدرب الجديد، يجب أن يحصل على رضاه أولا.

وغرّد، بعض مُحبي “إتي الشرقية”، عن التوقيع مع التقني الإسباني “سيرخيو بيرناس” قائلين :”سيرته لا تهم، المهم مبولحي راضي عليه”.

يُذكر بأن الإنتقادات التي وُجهت للحارس المُتألق، جاءت في إطار فُكاهي لا أكثر ولا أقل، لأن أغلب مُحبي فريقه يُساندونه.