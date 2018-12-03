انفلونزا حادة تمنع بوتفليقة من استقبال بن سلمان

أفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أنه تعذر على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استقبال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بسبب انفلونزا حادة.

جاء في البيان المقتضب للرئاسة الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أنه الرئيس يعاني من انفلونزا حادة ألزمته الفراش ما تعذر عليه استقبال كما كان مبرمجا ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يقوم بزيارة رسمية لبلادنا.

وأضاف بيان الرئاسة "أمام هذا الطارئ أعرب ضيف الجزائر عن أمانيه بالشفاء العاجل لرئيس الجمهورية".