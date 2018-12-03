حطاب:" تنظيم "كان" 2019 ليس من أولويات الجزائر "

أكد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب اليوم الإثنين، أن الجزائر لن تتقدم بملف ترشح من أجل تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019 بعدما سحبت "الكاف" التنظيم من الكاميرون.

حطاب وعلى هامش عقده لندوة صحفية اليوم الإثنين بمنافسة اليوم التحسيسي لمكافحة الخمول البدني بمركب محمد بوضياف بالعاصمة، أين كشف أن التنظيم ليس من أولويات الجزائر، بحيث قال:" تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019 ليس من أولوياتنا، وهذا لإعتبارات عديدة ".

ونفى الرجل الأول في القطاع، أن يكون هذا القرار ناجم عن عدم توفر الجزائر للملاعب والإمكانيات اللازمة لإحتضان تظاهرة مماثلة.

ورد حطاب بقوة، على المغرب التي تجاهلت الجزائر في سعيها لتنظيم كأس العالم 2030، وراحت تترجى إسبانيا والبرتغال لتنظيم العرس العالمي، وهي الدول التي لم تبدي تحمسا من أجل الترشح مع المغرب لتنظيم كأس العالم.

وأجاب حطاب بنبرة حادة قائلا:" الجزائر لا تتسول اي كان، وقادرون على تنظيم المنافسات العالمية لوحدنا ودون أي إشكال " في رسالة واضحة إلى المغرب.