رقم صادم ....كم إستهلكت مصانع تركيب السيارات من العملة الصعبة هذه السنة ؟

بلغت فاتورة إستيراد مصانع تركيب السيارات التي تعمل بنظام الجهاز المنتج المفكك كليا" سي كا دي" 2.38 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 و هو إرتفاع حاد إذا ماتمت مقارنته بـ 1.27 مليار دولار تم تسجيلها في الفترة نفسها من عام 2017 اي بزيادة قدرها 87.4 ٪.وفقا لأرقام الجمارك ، التي نشرت عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الاثنين .

و إرتفع نشاط تجميع السيارات بالجزائر بفعل زيادة الإنتاج من جهة و إرتفاع عدد المصانع التي تعمل بنظام "سي كا دي " من جهة اخرى لكن ذلك لا يمكن ان يفسر وحده -حسب مراقبين - قدر العملة الصعبة الذي يوجه لتلبية حاجيات تلك المصانع .

ومنذ إطلاق هذا النشاط الصناعي في الجزائر لم تعلن الكثير من العلامات رفع نسب إدماج قطع الغيار محلية الصنع في السيارات التي تركبها ذلك ان نشاط المناولة يبقى محتشما و تركيز المصانع إنصب على رفع عدد الوحدات المنتجلرفع المكاسب و تلبية إجتياجات السوق الوطنية التي تعيش حالة إنسداد بعد سنتين من تجميد إستيراد السيارات من الخارج .