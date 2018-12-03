مقتل امرأة جزائرية في إحتجاجات السترات الصفراء

توفيت امرأة جزائرية في الثمانين من العمر في مستشفى بمرسيليا بعد أن أصيبت بجروح في الوجه إثر إصابتها بعبوة من الغاز المسيل للدموع خلال المظاهرات التي هزت مدينة مرسيليا يوم السبت.

كانت الضحية ستغلق نوافذ شقتها في الطابق الرابع من مبنى بالقرب من منطقة كانبيير بمارسيليا ، عندما اصابتها قذيفة في وجهها ، حسب صحيفة باريس ماتش ، و قال المصدر ذاته ا أن المراة نقلت إلى مستشفى المنطقة اين لفظت انفاسها

و نقلت الصحيفة الباريسية عن المدعي العام لمارسيليا قوله " وجدنا عبوات فارغة من القنابل المسيلة لدموع في شقتها " مشددا على أنه 'لا يمكننا في هذه المرحلة إقامة علاقة بين سبب الإصابة والموت'

و وقعت أحداث عنيفة في مدينة مارسيليا و مدن فرنسية اخرى في مظاهرات " السترات الصفراء" إحتجاجا على إرتفاع تكاليف المعيشة وفرض ضرائب جديدة على الوقود .