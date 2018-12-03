وزير الخارجية السعودي يغرد من الجزائر

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر” أن “هناك علاقات أخوية عميقة تربطنا بالجزائر الغالية بلد المليون شهيد، والتي لها في قلوب العرب المكانة العالية’

وأشار الجبير إلى أنه سعد كثيراً بلقاء زميله وزير خارجية الجزائر عبدالقادر مساهل، على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الجزائر.