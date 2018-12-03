الجزائر الأولى مغاربيا في تكنولوجيات الإعلام

حققت الجزائر تقدما جديدا خلال سنة 2018 في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من خلال احتلالها المرتبة 83 على المستوى الدولي بعدما ارتقت بـ 8 مراتب مقارنة بالتقرير الصادر عام 2016، حسبما ورد في تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وحسب نفس المصدر، فإن هذا التقدم المحقق الذي أشار إليه التحقيق بخصوص التنافسية العالمية لهذه السنة "يعكس المجهودات التي بذلتها الدولة الجزائرية من أجل تطوير مجتمع المعلومات واستفادة كل المواطنين من شبكة الانترنت".

أما على المستوى الإقليمي فاحتلت الجزائر المرتبة الأولى مغاربيا والرابعة افريقيا والتاسعة على المستوى العربي. كما تعد الجزائر رائدة في افريقيا فيما يخص الولوج إلى خدمات الهاتف النقال ذات النطاق العريض.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا التصنيف أخذ بالحسبان خمسة معايير وهي عدد المشتركين بالهاتف النقال وانترنت الهاتف النقال والثابت بالإضافة إلى الانترنت ذات التدفق العالي عن طريق الألياف البصرية وعدد مستخدمي الانترنت.

للتذكير يعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انشئ عام 1971 والمعروف باجتماعه السنوي بدافوس مؤسسة غير ربحية يقع مقرها بجنيف سويسرا.