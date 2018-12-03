تزويد ساقية سيدي يوسف بالغاز الجزائري قريبا

قال معتمد ساقية سيدي يوسف مكرم السنوسي، أنه سيتم يوم 22 ديسمبر انطلاق عملية تزويد مدينة الساقية بالغاز الطبيعي انطلاقا من الأنبوب الذي تم تركيزه من طرف الجزائر على الحدود التونسية الجزائرية، حسبما أفادت به وكالة "شمس أف أم" التونسية.

وأضاف السنوسي، أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إتمام عمليات الربط بين الشبكتين بهذه المادة الحيوية والتي ستشمل في المرحلة الأولى بعض أحياء المدينة قبل تعميمها على الأحياء المتبقية.

كما أشار إلى أنه تم إبلاغ المواطنين بهذا التاريخ ومطالبتهم بتجهيز منازلهم بما يستوجب من القنوات لتأمين ربطها بشبكة الغاز الطبيعي، مبينا أنه وقع أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تزويد المنطقة الصناعية المزمع انجازها بالجهة في إطار العمل على تنمية النشاط الصناعي بها.