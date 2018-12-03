الرئيس بوتفليقة يعتذر عن استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

لن يستقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي حل بالجزائر مساء أمس الأحد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الإثنين، فإن أسبابا صحية حالت دون استقبال الرئيس بوتفليقة لولي العهد، التي كانت مبرمجة اليوم.

وأضاف ذات البيان، فإن رئيس الجمهورية اعتذر عن استقبال ضيف الجزائر ولي العهد السعودي، بسبب الزكام الحاد الذي تعرض له الرئيس.

وفي المقابل تمنى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الشفاء العاجل للرئيس بوتفليقة.