ليبيا تثمّن حرص الجزائر على تفعيل الاتحاد المغاربي

ثمنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، ”حرص الجزائر المعهود على تفعيل عمل أجهزة ومؤسسات الاتحاد المغاربي” والذي سيسهم في المضي قدما بمسيرة الاتحاد لتحقيق أهدافه في تعزيز وتفعيل العمل المغاربي المشترك خدمة لشعوب المنطقة.

وأفاد موقع ”بوابة الوسط” الليبي أن الخارجية الليبية رحبت بالبيان الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي الذي يشير إلى اقتراح الجزائر اتخاذ التدابير اللازمة لعقد اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي في ”أقرب الآجال”. وثمنت الخارجية الليبية ”حرص الجزائر المعهود على تفعيل عمل أجهزة ومؤسسات الاتحاد المغاربي وكذلك مواقف الدول الأعضاء المرحبة بهذا الاقتراح”.

وأعربت الخارجية الليبية عن ”دعمها لعقد الاجتماع الوزاري للاتحاد في أقرب الآجال (...)” وترى بأن الأجواء ”الإيجابية والعلاقات الثنائية المتميزة القائمة حاليا ما بين دول الاتحاد والتي عكستها التصريحات البناءة وتقارب وجهات النظر حول مستقبل الاتحاد المغاربي ستكون عاملا مهما في إنجاح الاجتماع الوزاري المرتقب”.

وأشارت الخارجية الليبية إلى أنها تأمل في أن يتوصل الاجتماع لـ«خطوة متقدمة” ستسهم في ”المضي قدما بمسيرة الاتحاد لتحقيق أهدافه في تعزيز وتفعيل العمل المغاربي المشترك خدمة لشعوب الاتحاد، وصولا إلى فضاء مغاربي موحد”. وكانت الجزائر قد راسلت رسميا مؤخرا الأمين العام لاتحاد المغرب العربي من أجل تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد في أقرب الآجال، وهي المبادرة التي ”تنم عن قناعة راسخة لدى الجزائر، عبرت عنها في العديد من المناسبات، بضرورة إعادة بعث وبناء الصرح المغاربي وإعادة تفعيل هياكله”.

ولاقت مبادرة الجزائر لإعادة تفعيل المغرب العربي الكبير المجمد منذ سنوات، ترحيبا من قبل دول ومنظمات، باستثناء الرباط التي لم تعلن لحد الآن عن موقفها الرسمي من دعوة الجزائر.