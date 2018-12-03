12 شهرا مهلة لدفع مستحقات «المفتاح» في مساكن «السوسيال»

دواوين «أوبيجيي» تطرح تسهيلات على المستفيدين لمراعاة ظروفهم

الإجراء استثنائي ويخص المرحلين من البيوت القصديرية إلى مساكن لائقة في العاصمة

أمهلت دواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر العاصمة المرحلين الجدد إلى مساكن لائقة، 12 شهرا كاملة من أجل دفع مستحقات الكراء لمدة سنة كاملة، أو بما يعرف بمستحقات «المفتاح»، نظرا للطلبات المتكررة للمستفيدين.

وأفادت مصادر مسؤولة على صلة بالملف في حديث إلى «النهار»، أن دواوين الترقية والتسيير العقاري بالعاصمة وبالتنسيق مع المصالح الولائية وضعت إجراءً استثنائيا يخص السماح للعائلات المستفيدة من مساكن لائقة في إطار عمليات الترحيل التي تقوم بها ولاية الجزائر، بأن يتريثوا في تسديد مستحقات «المفتاح» لمساكنهم بسبب الظروف المالية التي يعيشونها، والشكاوى المتكررة على دواوين الترقية بعدم القدرة على تسديد كافة المبلغ دفعة واحدة.

وأضافت ذات المصادر، أن السعر الذي يجب على المستفيد دفعه هو 7 ملايين و500 ألف دينار بالنسبة للمستفيدين من شقة بثلاث غرف، و8 ملايين سنتيم بالنسبة للمستفيدين من شقق ذات أربع غرف، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيسمح للكثير من المستفيدين جمع المبلغ وتسديده من دون أعباء.

وأكدت ذات المصادر، أنه يتعين على المستفيدين دفع المبلغ إجباريا وليس اختياريا، كما يمكن دفع المبلغ عن طريق أجزاء عبر سنة كاملة، بالإضافة إلى دفع مستحقات الكراء شهريا، والتي تقدر بـ2500 دينار للمستفيدين من شقق ذات ثلاث غرف و3 آلاف دينار جزائري للمستفيدين من أربع غرف.

كما أكدت دواوين الترقية والتسيير العقاري على المستفيدين بضرورة التقيد بالتعليمات الممنوحة لهم عن طريق السكن في الشقة المستفاد منها وعدم تأجيرها، كما يجب تفادي تغيير الشكل الخارجي للعمارة عن طريق الزخرفة أو إعادة النوافذ والشقق، بالإضافة إلى الدهن الداخلي والخارجي لمدة سنة كاملة لتفادي تشويه صورة العمارة.

مشيرة إلى أنه بمجرد مخالفة هذه التعليمات تترتب عقوبات قاسية على المستفيد، تتمثل في غرامات مالية ومتابعات قضائية وتصل إلى حد نزع الشقة من المستفيد.