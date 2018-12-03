رئيس المكسيك يضحي بالطائرة الرئاسية

أعلن فريق الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن المكسيك ستبيع الطائرة الرئاسية خلال مزاد، في تنفيذ لوعد قطعه الرئيس خلال حملته الانتخابية.

ووعد الرئيس الجديد لوبيز أوبرادور بإحداث تغيير "عميق وجذري" في المكسيك لدى توليه مهامه الرئاسية يوم السبت، بعد 5 أشهر من تحقيقه فوزا كاسحا في الانتخابات.

وبلغ ثمن الطائرة لدى شرائها قبل بضع سنوات 218 مليون دولار.

وقال الرئيس لوبيز أوبرادو، المعروف بنمطه البعيد عن الترف ويقود سيارة فولكسفاغن جيتا، إنه ليس بحاجة للطائرة الرئاسية، وسيسافر على متن رحلات تجارية.

وأضاف وزير المالية كارلوس أورزوا أنه سيتم في وقت قريب عرض 60 طائرة و70 مروحية تملكها الدولة في مزاد علني.